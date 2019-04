Espresso"Ehe minus" oder: Getrennt verbrachte Flitterwochen

Facebook

Der Mai steht vor der Tür und da läuten wieder gerne die Hochzeitsglocken. All jenen, die sich auf einen Termin geeinigt haben, aber auf keinen Ort für die Flitterwochen, kommt ein neuer Trend zu Hilfe: getrennte Flitterwochen. Also gemeinsam vor den Altar und zur Sause danach und dann jeder für sich in den Sport-, Kultur- oder Badeurlaub. Es gibt laut New York Times sogar schon Begriffe dafür: Anstelle von Honeymoon heißt das dann halt Solomoon oder auch Unimoon.