Schwartenträger

Die Nase: immer im Buch. Ich behaupte zwar, dass ich auf Reisen gern spontan bin, aber ich möchte halt schon wissen, wann jetzt genau der Bus nach Ding geht und wo man abends am besten isst. Weil man beim Blättern im Reiseführer auch sonst allerhand aufschnappt, bin ich auch stets bereit, mein frisch angelesenes Wissen über Land und Leute mit meinen Mitreisenden zu teilen.



Zu bereit möglicherweise, denn nach zwei Tagen geduldigen Zuhörens dankt Uschka plötzlich dem Herrn für mein Übergewicht.

Äh. Warum?



Weil es leichterfällt, einem Dauervortrag zuzuhören, wenn der Sprecher nicht perfekt ist, sagt Uschka. Was sie so nicht sagt, aber, glaube ich, meint: Besserwisserei ist nur so lange verzeihlich, als dem Hobbydozenten die Hose spannt.



Das regt allerdings auch zu Umkehrschlüssen an: Nehme ich, im Sinne kosmischer Gerechtigkeit, eventuell etwas ab, wenn ich zum Beispiel den Reiseführer weglege und ein paar Tage die Klappe halte? Kein bisschen, ergibt der Selbstversuch. Der Reiseführer liegt im Zimmer, aber die Hose spannt noch immer. Und wir haben den Bus nach Ding versäumt. Daraus zu lernen ist, dass der Kosmos keine Gerechtigkeit für Schwartenträger kennt.