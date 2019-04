Facebook

In meiner Kindheit war Essen kein Thema. Was auf den Tisch kam, musste aufgegessen werden. Und zwar alles, der Teller war immer blitzblank. Am Freitag gab es Fisch, am Sonntag Fleisch. Ein unausgesprochenes Gebot lautete: Essen wegzuwerfen, ist eine Sünde. Warum heutzutage kaum jemand etwas dabei findet, dass Hunderttausende Tonnen Lebensmittel täglich im Mistkübel landen, während Millionen Menschen anderswo hungern, verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum viele Leute sich am Buffet ihre Teller so vollladen, dass sie dann die Hälfte stehen lassen. Ist es die Gier, die Angst, zu wenig zu bekommen?