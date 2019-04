Facebook

Der Presseclub Concordia ist der älteste Presseclub der Welt und Wächter über Menschenrechte, Demokratie und Pressefreiheit. Er verleiht jährlich an Journalisten Preise in diesen Kategorien. Am Montag ist es soweit. Gastgeber für die Feier im Parlament ist ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Wahrung der Menschenwürde und Schutz der Pressefreiheit werden gewiss Bestandteile seiner Ansprache sein. Aktuelle Anlässe, beides einzumahnen, gibt es viele. Von der Sündenbock-Politik, die Ausländer generell und Asylwerber speziell für alle Probleme in diesem Staat verantwortlich zu machen versucht. Über die international konstatierte dramatische Verschlechterung der Situation der Pressefreiheit in Österreich; unser Land ist von Platz elf auf Platz 16 abgerutscht. Bis zu den persönlichen Attacken auf einzelne Journalisten und zu dem jüngsten Einschüchterungsversuch gegenüber dem ORF.