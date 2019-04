''Massenaussterben''Eine Million Tier- und Pflanzenarten vor dem Ende - kümmert es uns?

Facebook

Der UN-Bericht zur weltweiten Artenvielfalt liegt vor. Sein Fazit? Schlichtweg erschütternd: In 500 Millionen Jahren gab es fünf "Massenaussterben". Ein sechstes ist nun im Gange: 500.000 bis eine Million (!) Arten in der Tier- und Pflanzenwelt stehen vor ihrer Ausrottung.



Dieses Mal ist der Schuldige für breitflächiges und endgültiges Ausradiertwerden rasch ausfindig gemacht. Der Mensch, spätevolutionärer Machtergreifer ohne jegliche Rücksicht auf die Mitbewohner des Planeten, arbeitet beständig daran, an allen Ecken und Enden.