Es ist Zeit für die Brutal-Wahrheit: Den Osterhasen gibt es nicht. Selbst Reinhold Messner konnte keine zweckdienlichen Hinweise liefern. Und der lief sogar, wie er glaubhaft machte, dem Yeti über den Weg. Die gute Nachricht: Eier gibt es schon! In Hülle und Fülle. Aber sie sind schuld an einem Horrorgedanken. Was wäre denn die Sprache ohne das Ei, also korrekt: ohne das -ei- ? Es käme einem Eggsit gleich.