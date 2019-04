Facebook

Am Karfreitag gab es mehrere Motorradunfälle, dieser in Leutschach endete tödlich © FF Leutschach/Postl

Die Motorradsaison ist eröffnet. Ein deutliches Zeichen dafür ist die Tatsache, dass wieder die Zahl der Unfälle steigt. Allein am Karfreitag gab es mehrere Hubschraubereinsätze, Schwerverletzte – und auch ein

erstes Todesopfer. Ein Biker, dem ein Pkw schleudernd entgegengekommen war ...



Nein, hier geht es nicht um Schuldzuweisungen. Eines der anderen Opfer hat selbst ein Überholmanöver versucht und zu spät den Gegenverkehr bemerkt, ein weiteres ist zu Sturz gekommen.



Es geht um die Frage, ob man den Blutzoll an einem sonnigen Osterwochenende so hinnehmen, als Kollateralschaden abschreiben muss? Oder fruchtet doch der Appell zu mehr Rücksicht, zu gegenseitigem Respekt?



Seien wir doch ehrlich: Jeder wünscht sich, sicher nach Hause zu kommen. Und niemand will damit leben, das Leben eines anderen riskiert – oder gar auf dem Gewissen zu haben.