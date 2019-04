Facebook

Es war noch nie so einfach wie heute, eine Wahl zu beeinflussen: Ein paar erfundene Geschichten über einen Kandidaten, abgemischt in, sagen wir, einer russischen Trollfabrik, können über die neuen, digitalen Kanäle Millionen erreichen – und an der Urne den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen. Der Mueller-Bericht, gerade in den USA veröffentlicht, zeigt, dass solche Angriffe nicht nur realistisch sind – sondern schon spätestens 2016 Realität waren.