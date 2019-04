Facebook

Wahrscheinlich ist es meinem Alter geschuldet, dass ich immer öfter daran danke, was früher alles anders war. So erinnere ich mich an den Frühling, der gemächlich kam und den dürren Obstbäumen ein weiß-schimmerndes Blütenkleid überwarf. In Monaten mit R durften wir Kinder nicht barfuß gehen. Am Morgen war es kalt, zu Mittag angenehm warm, aber nicht heiß.