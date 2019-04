Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Glanz und Gloria, von denen der französische Präsident Emmanuel Macron am Beginn seiner Amtszeit umgeben war, sind verblasst. Macron hat innenpolitisch zu kämpfen, die Gelbwesten fahren ihm regelmäßig in die Parade und die deutsch-französische Achse als treibende Kraft in der EU läuft längst nicht mehr wie geschmiert.