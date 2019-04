Facebook

© APA/AFP/FABIEN BARRAU

Guten Morgen!

An Abenden wie gestern, wenn Großereignisse von globaler Wucht wie der Brand der Pariser Notre-Dame als Vorrang-Meldung hereinbrechen, beschleunigen und verdichten sich die Abläufe der integrierten Redaktion. Integriert heißt: Wir denken und handeln zeitgleich auf zwei unterschiedlichen Zeitebenen. Die eine Ebene ist die Echtzeitachse, die Erzählung und Inszenierung des Jetzt. Auf der Website werden vielstimmige Live-Artikel angelegt, sie beginnen mit dem Kern der Nachricht und werden laufend additiv angereichert, wie ein Schneeball, der im Rollen anschwillt. Es sind Einschübe, die mit der Story verwoben werden, multimediale Einstiegsluken: das Video eines Ehepaars aus Riegersburg, das seinen 25. Hochzeitstag in Paris feiert. Die packende Schilderung von Julian, des nahen Angehörigen eines Kollegen, der in Paris studiert und das „surreale Entsetzen“ der Passanten beschreibt, Splitter aus den Sozialen Medien, Fotoserien, die Einbettung internationaler Fernsehstationen, vieles mehr.