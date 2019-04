Facebook

Am Palmsonntag bekommen Palmkätzchen eine tragende Rolle © Weichselbraun

Sonntage wie der heutige locken viele in die Kirche, die mit Gottesdienstbesuchen sonst nicht so viel am Hut haben. Und seien wir ehrlich – viele kommen dabei auch nicht vorrangig, um des Einzugs Jesu in

Jerusalem zu gedenken, sondern um ihre liebevoll gebundenen Palmbuschen zur Segnung und zur Schau zu tragen. Egal, wie groß ...



Das trifft aber nicht nur auf den Palmsonntag zu: Feste mit tiefer religiöser Bedeutung sind eng verflochten mit Brauchtum – das dann auch noch oft wechselnde Jahreszeiten miteinbezieht. Da haben früh blühende Palmkätzchen plötzlich eine im wahrsten Sinn des Wortes tragende Rolle, lodern Frühlingsfeuer, darf der Hase bemalte Eier bringen und die Menschheit diese mit großer Gaudi pecken ...



Was das noch mit Ostern zu tun hat? Alles: Brauchtum macht das kirchliche Fest zu einem, das mit Ratschen, brennenden Kreuzen und Reisighaufen, mit Körben und gestickten Deckerln, mit Osterfleisch, süßem Brot – vor allem aber mit Hingabe gefeiert werden kann.



Mag schon sein, dass es dabei unverhältnismäßig in den Vordergrund tritt. Doch jeder Brauch hat einen Hintergrund – und wer sich dessen bewusst ist, ist schon mittendrin: im großen kirchlichen Osterfest.



Einen schönen Palmsonntag!