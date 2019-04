Facebook

Mein Vater war ehrenamtlicher Mitarbeiter der Caritas. Deshalb ging eine Menge gespendeter Altkleider durch unser Haus. Nur einen bestimmten Rock mochte er nicht weitergeben. Doch davon später.



Der kluge Rolf Dobelli beschreibt in einem seiner klugen Bücher den sogenannten Berührungsdenkfehler. Es geht dabei um Dinge, die mit Verbrechen oder Tod zu tun haben. „Warum Sie Hitlers Pullover nicht tragen würden.“



Dobelli erzählt von einer französischen Kriegsreporterin, die von jedem Krisenschauplatz ein Souvenir mitnahm. So schlich sie sich auch in den Palast des eben gestürzten Saddam Hussein und packte ein paar prachtvolle Weingläser des irakischen Diktators ein. Einige Zeit später kamen sie bei einer Einladung zum Einsatz. Als eine Kollegin fragte, wo in Paris man diese hübschen Kelche bekäme, erzählte die Gastgeberin von deren wahrer Herkunft.



Einige Gäste beschimpften sie, spuckten den edlen Wein aus und bekamen Würgeanfälle.



Zurück zum eingangs erwähnten Rock. Eine deutsche Freundin der Familie hatte ihn Vater geschickt, weil sich ein Bekannter von ihr darin erhängt hatte. Damals waren Kleider kostbarer als heute, sie wollte ihn nicht wegwerfen.



Offenbar hatte aber auch mein Vater Hemmungen, ich nicht. Weil der Janker gut zu Bluejeans passte, schnappte ich ihn mir eines Tages, trug ihn noch jahrelang und gedachte manchmal der armen Seele des Vorbesitzers, der ja kein Verbrecher war.



Aber auch für diese gibt es Leute ohne diesbezügliche Berührungsangst. Eine Adolf Hitler zugeschriebene Unterhose lagerte bis vor Kurzem in einem eleganten Grazer Hotel. Die Besitzerfamilie ließ sie für eine Benefizaktion in den USA versteigern. Das Ding ging um 6737 Dollar weg. Ob sie der neue Besitzer auch trägt, ist nicht bekannt.