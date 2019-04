Facebook

Beim Chiropraktiker

Bei Dörtchen drüben suchen sie, wenn einen etwas zwickt, zwischendurch gerne einmal den Chiropraktiker auf, einen Menschen also, der sich mit Knochen etc. auskennt. Geht man halt mit, wenn man schon auf Besuch ist; schadet ja nicht, das alte Gerippe wieder zurechtgebogen zu bekommen.



Der Chiropraktiker macht relativ glaubwürdige Komplimente über meine neue Brille und springt mir, während ich darüber leicht abgelenkt bin, nach Ninjamanier rücklings ins Kreuz. Dann dreht er mir den Hals um. Es fühlt sich jedenfalls so an, und einen Mordskracher macht es auch. So also muss es geklungen haben, als im Juli 2017 in der Antarktis der Tafeleisberg A68, gut doppelt so groß wie das schöne Luxemburg, vom Larsen-C-Schelfeis abgebrochen ist.



Aber tatsächlich, nachher fühlt man sich wie frisch geschmiert und kann wie ein frisch aufgezogener Tschinellenaffe durch den Urlaub kaspern. Schon fast vergessen: Leben ohne Kreuzweh! So könnte das auch gerne länger als eine Woche bleiben, müsste man sich nicht wieder in den Flieger setzen, aus dem man zehn Stunden später mit den üblichen Verspannungen herauskriecht.