Unlängst schwelgten meine älteste Tochter und ich in Erinnerungen an die vielen Stunden, in denen ich jeden Abend vorgelesen hatte. Es waren wunderbare Bücher, die von den großen Themen des Lebens erzählten: von Liebe und Freundschaft, Streit und Versöhnung, Schuld und Vergebung, Angst und Mut, Freude und Leid, wobei die Freude immer überwog. Nie waren sie in penetrant pädagogischer Absicht geschrieben, auch behandelten sie keine gesellschaftsrelevanten Fragen wie Diversität oder Geschlechtergerechtigkeit.