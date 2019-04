Facebook

© Juergen Fuchs

Guten Morgen!

Ich schon wieder? Hat der halbe Morgenkreis frei, Masern oder vorösterlichen Rom-Urlaub? Ich muss gleich gestehen, ich hab‘ heute nichts. Jedenfalls nichts, was ich Ihnen mitteilen könnte. Die Zeitung macht mit dem Dreißiger des Gameboy auf, ich hab’ mit dem Ding nie gespielt, da kenn’ ich mich nicht aus. Ich kenn’ mich biografisch nur mit den beiden Telefonzellen im Lienzer Schülerheim aus, vor denen wir einmal in der Woche Schlange standen und um drei Schilling mit daheim telefonieren durften, das war exakt eine Minute lang, dann war die Außenwelt wieder weg. Ich gehöre also vermutlich zur Vor-Gameboy-Generation, die noch echte Spielbuben hatte und keine, die aus der Hand-Konsole kommen. An diesen Endgeräten und ihren Geburtstagen kann man gut sein Alter ablesen, ganz schrecklich. Manfred Neuper und Markus Zottler sind da aus anderem Holz, die breiten heute ihr ganzes Gaming-Wissen auf einer Doppelseite aus. Spiele kommen übrigens bei den Jungen noch vor den Nachrichten, wenn sie zum Handy greifen, vielleicht sollte ich das Neuland doch genauer erkunden.