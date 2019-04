Facebook

Es war – wenn man vom hoffentlich einmaligen Hofburg-Theater 2016 absieht – der sich am längsten hinziehende Urnengang der Republik: Von 28. Jänner bis 10. April dauerten die Wahlen zur Arbeiterkammer in den neun Bundesländern. Die schier endlose Dehnung sollte das Einsammeln auch noch der letzten Stimme möglich machen. Doch obwohl viele Beschäftigte für dieses Kreuzerl nicht einmal das Haus verlassen müssen – in Großbetrieben wählen sie am Arbeitsort –, fand nur ein Drittel den Weg an die Urne.