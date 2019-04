Die Sorge vieler, dass der Brexit zum Schrecken ohne Ende wird, ist berechtigt. Trotzdem gut, dass die EU den Briten die Zeit gibt, sich endlich klar darüber zu werden, was sie überhaupt wollen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Schlamassel rund um den Brexit ist ein anschauliches Beispiel dafür, was geschehen kann, wenn Ideologie mit voller Wucht mit der Wirklichkeit kollidiert. Das Vereinigte Königreich will die EU verlassen. Aber seine Politiker haben sich heillos in ihrem selbst errichteten Brexit-Labyrinth verrannt und finden nun den Ausgang nicht mehr.