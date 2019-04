Facebook

Ein Bekannter in London, der in einem großen Bankhaus arbeitet, hat am Telefon erzählt, dass sie am Wochenende in Frankfurt probesitzen waren. Probesitzen heißt: Alle Mitarbeiter, mehrere hundert, sind zu Adi Hütter nach Deutschland geflogen, um im Finanzviertel die Arbeitsplätze in den neuen, angemieteten Büros in Augenschein zu nehmen. Bei der Gelegenheit hätten sie, erzählte der Bekannte, mit den Partnern auch gleich die Wohnungen und Plätze in den Kindergärten und Schulen besichtigt und blockieren lassen. Alles für den Fall, dass. Noch am selben Tag, an dem der Austritt Großbritanniens aus der EU Wirklichkeit würde, würde das Unternehmen den Schalter umlegen. Der Exodus sei mit allen im Unternehmen abgesprochen. Wer nicht wolle oder könne, könne zurückbleiben. Freilich ohne Job. Soweit die kleine Story hinter den Schlagzeilen.