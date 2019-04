Facebook

Wie sagen doch die Briten über ihre momentane Situation? „It’s probably the first time in history, that Britain will see the end of May before the end of April.“ Das kann man jetzt für all jene, die des Englischen nicht mächtig sind, leider nicht ohne Pointenverlust ins Deutsche übersetzen. Aber es gibt derzeit ohnehin genug Scherze über die Briten, die sich bezüglich des Austritts aus der EU benehmen wie Pubertierende, die – völlig angezipft von den Eltern – von daheim ausziehen, sich aber natürlich weiterhin am vollen Kühlschrank bedienen wollen.