Nach allem, was sich in der Politik vorhersagen lässt, wird uns der Streit um die neue Sozialhilfe in den kommenden Monaten treu begleiten. Zwar geht es nur um weniger als ein Prozent der Sozialausgaben. Man könnte aber auch sagen: Es geht buchstäblich um politisches Kleingeld. Denn die Strahlkraft des Themas ist einfach zu verführerisch. Und zwar sowohl für die Regierung als auch für die Opposition.