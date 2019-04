Facebook

Vermutlich ist es ihnen noch nicht aufgefallen, aber die Vereinten Nationen haben heuer das Jahr des Periodensystems der chemischen Elemente ausgerufen. Also alles reine Chemie. Das muss gar nicht schlecht sein, denn das Periodensystem zeigt eines ganz eindeutig: Wer ist wer, wer steht wofür, wer kann mit wem und wer gehört zu wem. In Tagen wie diesen ist das nämlich gar nicht schlecht. Denn politisch gesehen ist so einiges im Moment ein bisschen unklar.