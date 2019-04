Facebook

Der Archäologe Howard Carter öffnete 1922 in Ägypten das Grab des Tutanchamun. Um das, was danach passierte, ranken sich Legenden: Eine angebliche Häufung von Todesfällen unter denen, die damit zu tun hatten, wurde von der Presse und Okkultisten zum „Fluch des Pharao“ aufgebauscht. Hollywood lebt ganz gut von wiedererweckten Mumien und ihren Vernichtungsfeldzügen gegen die Menschheit.



Aktuell wurde das Thema in dieser Nacht: Ab 2 Uhr früh konnte man in der Nacht von Sonntag auf Montag via Sender Dmax live dabei sein, als Archäologen den Sarkophag eines Hohepriesters geöffnet haben. Der deutsche Kommentator, der Ägyptologe Michael Höveler-Müller gab vorab zu Protokoll, dass er selbst lange Schuldgefühle mit sich herumtragen hatte, nachdem er zum ersten Mal die Totenruhe eines alten Ägypters gestört habe. Ob das auch schon als Merkmal eines Fluchs durchgeht, ist offen. Ich bin jedenfalls im Bett geblieben, man will ja nichts riskieren.