Die Neuordnung der Spitäler ist das Kernprojekt der schwarz-roten Landesregierung. Man könnte auch sagen: Es ist das einzig nennenswerte Reformprojekt, daher ist es locker das Kernprojekt. Es ist das, was von der früheren Reformpartnerschaft an Erneuerungskraft übrig ist. Es sind Ausläufer einer intensiven, konflikt- und erneuerungsfreudigen Zeitspanne, die es so nicht mehr gibt. Der Rest ist Erholungsphase und identitätsstiftendes, weltoffenes Fein-sein-beinander-Bleiben zur Wahrung des steirischen Lebensgefühls. Hermann Schützenhöfer ist dessen konkurrenzloser Interpret. Ein in seiner Rolle gänzlich und famos aufgehender pater familias.