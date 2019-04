Facebook

Erfolgreich unterwegs: das U17-Frauenteam © Gepa

Es ist eine Geschichte, die sich permanent wiederholt, wie in einer Endlos-schleife. Und auch die an dieser Stelle Gewürdigten können zumindest zum Teil ein Lied von der uralten Leier singen: Mädchen haben hier nichts verloren.



Wer jetzt glaubt, die Vorstellung ist längst überholt, der irrt. Denn nach wie vor müssen die Frauen um ihr Ansehen in jenen Bereichen kämpfen, welche die Männer seit jeher als ihre ureigenste Domäne betrachten. Unverändert werden Vorurteile breitgetreten, bis hin zum flachsten Witz. Der Fußball muss hier als Paradebeispiel angeführt werden.



Wer es noch immer nicht gecheckt hat: Dem Monopol gebührt keine Stellung mehr in der Gesellschaft, auch wenn so mancher nicht einsehen will, dass Widerstand zwecklos ist.



Zum speziellen Fall, der Entwicklung des Frauen-Fußballs, ist anzumerken, dass die Strukturen hierzulande die erste Aufbauarbeit gerade hinter sich haben.



Aber die Erfolge stellen sich ein und sie fallen nicht mehr als vernachlässigbare Größe in die Rubrik der Einzelfälle. Sie häufen sich auffällig, nicht zufällig.



Die U17-Fußballerinnen spielen (wie die Burschen) gegen die großen Nationen. Die Männer-A-Nationalmannschaft kommt nicht einmal mit Polen oder Israel zurecht.