Ich mag Werbung. Vor allem, wenn sie rotzfrech daherkommt und etwas behauptet.

„Guinness is good for you“ – Guinness ist gut für dich – lautet der legendäre Werbespruch des irischen Bierbrauers. Daran gibt’s nichts zu deuteln. Der Hersteller behauptet etwas, der Kunde kann überprüfen, ob das auch in seinem Fall stimmt.



Überhaupt nicht leiden kann ich indes Werbung, die sich mit verbogenen Tatsachen bei uns einschleimt.



„Genfrei“ ist da einer meiner Lieblinge. Der meist grüne Aufkleber bedient die diffuse und medial geschürte Angst, finstere Alchimisten irgendwelcher Großkonzerne könnten uns dubios veränderte Lebensmittel unterjubeln. Es gibt kein Produkt, das „genfrei“ ist. Die meisten der heute gehandelten Kultursorten sind das Ergebnis jahrzehntelanger Manipulation.



Apropos Kultur: Neulich las ich auf einer Fischpackung, das Vieh stamme aus „Wildkultur“. So ein Unfug! Ein Fisch stammt entweder aus Wildfang oder Aquakultur. Die Vermanschung beider Begriffe soll Naturnähe simulieren.



Wobei wir beim Wörtlein „naturnahe“ wären. Ein wertloser, weil nicht definierter Begriff.



Jüngst erstand ich ein Steak der Sorte Alpenochs. Gemeinhin stellt man sich da ein Rindvieh vor, das auf beschaulichen Weiden grast und dabei jede Menge würziger Wildkräuter mampft. – Im Kleingedruckten erfuhr ich, dass der Ochse aus irgend einem Stall in der Alpenregion stamme, wo er „40 Prozent mehr Platz“ (wovon?) habe und naturnah gehalten werde.



Richtig zornig machen mich Sprüche, in denen mit dem Begriff „Menschen“ gespielt wird. Da behauptet zum Beispiel eine Bank: „Was zählt, sind die Menschen“. Wenn eine Branche, die ihre Klientel seit Jahren aussaugt, solches sagt, ist die Wahrheit fällig: „Wer zahlt, sind die Kunden“ wäre korrekt.