Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Menschenkind

Meer. Und zwar eines, das nicht nur faul herumliegt. Stundenlang wird man nicht müde dabei zuzusehen, wie es sich auftürmt und zusammenkracht, Luft holt und den nächsten Anlauf nimmt. Links von einem ist eine Truppe gerade erwachsen Gewordener schwer damit beschäftigt, von sich selbst enorm begeistert zu sein, und ihretwegen übersähe man fast das Bübchen in der lila Seepferdbadehose, das sich vergnügt mit Strand und Wasser balgt.



Gefühlt ist der gerade einmal knapp eine große Milka hoch und hat erst kürzlich gehen gelernt. Ist ihm aber so was von egal. Hinfallen, aufstehen, weitermachen, so geht das dreimal, viermal, fünfzig Mal; unverdrossen lässt das Kind sich, bestens gelaunt, vom Meer den Boden unter den Füßen wegziehen und den nächsten Schluck Salzwasser einflößen.



Und das ist schon echt fantastisch: Wie gut Menschenkinder das können, dieses Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen, ohne ein einziges Stimmungstief. Wahrscheinlich, einigt man sich schließlich mit sich selbst, weil so etwas die einzig wirksame Vorbereitung auf die nächsten acht bis neun Jahrzehnte Leben ist. Beruf, Beziehungs-und Familienleben: Im Grunde geht es ja eh immer ums Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen.