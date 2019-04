Facebook

Als unsere Kinder noch in die Schule gingen, schrieb ich einmal: „Das Leben mit vielen Kindern wäre paradiesisch, wenn es die Schule nicht gäbe.“ Die Belastung war tatsächlich erheblich – vor allem für meine Frau. Denn pubertierende Söhne nicht nur hartnäckig an Pflichten zu erinnern, sondern sie notfalls dabei auch tatkräftig zu unterstützen, ist nicht immer lustig.



Ich war fein heraußen, da ich vom Vorzugsschüler so weit entfernt gewesen war wie unser Nationalteam vom WM-Titel und vieles nicht mehr wusste. Der Stoff der Oberstufen-Mathematik z. B. ist bereits wenige Tage nach der Matura auf geheimnisvolle Weise gänzlich aus meinem Gedächtnis verschwunden. Astrid hingegen war geradezu prädestiniert zum Helfen. Sie hatte in ihren Zeugnissen nahezu nur Einser stehen, außerdem war sie mit ihren Fächern Latein und Französisch von unseren Knaben viel gefragter als ich mit Deutsch und Turnen.