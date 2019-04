Morgenpost Danke, Mario Eustacchio!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vizebürgermeister Mario Eustacchio © APA/ERWIN SCHERIAU

Guten Morgen!

Eustacchio ist ein schöner Name, erst recht mit dem romanischen Mario vorangesetzt. Mario Eustacchio. Vermutlich waren die Vorfahren des freiheitlichen Stadtparteichefs vor langer Zeit aus Italien nach Graz gezogen, um sich hier, im Halbsüdlichen, niederzulassen. Der Vizebürgermeister möge sich mit Dankbarkeit daran erinnern, und wie glücklich er sich fühlen dürfe, in einer Stadt zu leben, die seine Sippe einst mit so viel zugewandter Offenheit aufgenommen haben muss. Er möge dessen immer eingedenk sein, wenn er Politik mache. Das rief der Opernball-Kommentator Christoph Wagner-Trenkwitz Ende Jänner im Frack hinauf in die Loge des Kommunalpolitikers, als er diesen bei der Eröffnung der heurigen Grazer Opernredoute als Moderator willkommen hieß. Trenkwitz sagte es mit mildem Augenzwinkern, aber ohne den Ehrengast vorzuführen.