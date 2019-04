Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die steirische SPÖ ist in ihrer Doppelrolle nicht zu beneiden. Die Versuchung ist groß, mit oppositionellen Wölfen gegen Türkis-Blau zu heulen. Nur ist man in der Landesregierung auch an den Pakt mit dem Partner ÖVP gebunden. Das ist oft ein Eiertanz zwischen „Schwarz hui und Türkis pfui“. Je näher der Wahlkampf rückt, desto wilder der Galopp. Die Groteske um den Karfreitag belegt das.