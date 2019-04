Facebook

ÖsterGLEICH lautet die gestern gestartete Kampagne von Amnesty International. Es geht um gleiche Freiheit, gleiche Menschenrechte, vor allem jene von Flüchtlingen. Wer bedroht aber die Akzeptanz gegenüber Flüchtlingen? Die Regierung? Straffällige Asylanten? Es können beide sein. Wer einem Bürgermeister vorschreiben will, für eine gemeinnützige Arbeit nicht mehr fünf sondern nur 1,50 Euro zu zahlen, hat anderes im Kopf als die Sicherheit des Landes oder soziale Ausgewogenheit. Und Asylanten, die straffällig werden, schaden allen Migranten. Wie die Solidarität gegenüber Österreichern, die Hilfe dringend benötigen, belastet wird durch jene, die das System ausnützen. Aber kann Letzteres ausgesprochen werden, ohne sich den Vorwurf einzuhandeln, mit „sozialer Hängematte“ Stimmung zu machen? Ein Balanceakt mit hohem Risiko, abzustürzen. Und Absturz bedeutet, mit einer der vielen Moralkeulen als Hetzer erschlagen zu werden. Selbst wenn es darum geht, den Unmut der Mehrheit zu artikulieren, die ungerechtfertigt in einen Topf mit kriminell gewordenen Asylanten oder in einen Topf mit jenen geworfen zu werden, die das Sozialsystem exzessiv benützen. Mit „ÖsterGLEICH“ will ja nun Amnesty International gegen die, wie sie betont, „systematische Wir-gegen-andere-Politik, die die Menschen gegeneinander ausspielt“, ankämpfen. Womit wieder eine Keule ausgepackt wird, die von vornherein jene Moral beansprucht, die sich dem mühsamen Argumentieren und Abwägen entzieht. „Früher verbrannten wir Hexen, weil sie rote Haare hatten, jetzt wollen wir Menschen einsperren, weil sie gefährlich ausschauen“, lautet der Vorwurf.