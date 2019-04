Facebook

Die aufgemascherlte Film- und Fernseh-Prominenz

begrüßte sie mit stehenden Ovationen: Greta Thunberg. Die schwedische Klimaschutzaktivistin ist am Freitagabend in Berlin mit einer Goldenen Kamera für ihr Engagement geehrt worden. „Wir leben in einer merkwürdigen Welt“, sagte die 16-Jährige in ihrer Dankesrede. Applaus. „Wo Kinder die eigene Ausbildung opfern, um ihre Zukunft zu sichern.“ Applaus. Die Kamera zoomt auf Promis und ihre Tränen in den Augen. Und: „Wo ein Fußballspiel oder eine Filmgala mehr Aufmerksamkeit bekommt als die größte Krise, vor der die Welt je stand.“ Noch immer Applaus.