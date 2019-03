1-Euro-50-Land Die Regierung verlässt den Pfad der Reformen und beschränkt sich auf das penetrante Besprayen des Landes mit Abwehr-Ideologie.

Facebook

Die türkis-blaue Koalition entfernt sich zusehends von ihrem Anspruch, eine Reformregierung zu sein. Nach anfänglichem Elan, der zu einer Lockerung des Arbeitszeitkorsetts und einer ersten Bündelung der Sozialversicherungen führte, begnügt sie sich jetzt mit dem Profil einer reinen Ideologieregierung. Von den großen Strukturreformen ist nicht mehr viel zu bemerken, während die ideologischen Markierungen unentwegt einen neuen Anstrich erfordern, vergleichbar mit dem Nachzeichnen der weißen Linie durch den Kalkroller im Fußball.

Vor diesem Hintergrund ist erklärbar, warum die Regierung Asylwerbern die Entschädigung für gemeinnützige Arbeiten auf einen Bruchteil des Häftlingsniveaus herunterkürzt und das Land in einen unnützen, fruchtlosen Disput darüber verstrickt. Es ist ein Problem, das von niemandem als solches wahrgenommen wurde und bei den Gemeinden als Arbeitgeber gut aufgehoben war. Sie haben die Abgeltung mit Maß und Mitte festgesetzt. Mehr als ein paar Euro die Stunde für das Kehren eines Parks waren es nicht, gedeckelt mit 110 Euro im Monat. Es hat keinen Grund gegeben, die Praxis zu ändern. Außer man setzt Politik mit Ideologie gleich und kultiviert den Krawall. Dazu reicht nicht nur das dauerhafte Markieren des Themas, dazu gehört auch das Herstellen von Gegnerschaft, der Vorsatz, die Kontrahenten in die reflexhafte Negation zu treiben und mit Vergleichen, die niemand herangezogen hat (Zivildiener!) Missgunst unter den Ansässigen zu schüren.

Das Befeuern niederer Gefühle ist hier besonders dumm. Asylwerber erhalten Schutz und eine Grundsicherung. Das hat einen Wert. Sie müssen daher für eine gemeinnützige Arbeit in der Gemeinde nicht zusätzlich voll entlohnt werden, aber ein geringer Anreiz, der der befristeten Eingliederung und der Abwehr monatelangen, aggressiv machenden Nichtstuns dient, ist im Interesse aller. Mit der Intervention des Innenministers hintertreibt man das Anliegen. Und selbst wenn man dem Abschreckungsmotiv etwas abgewinnen will: Mit drei Euro Stundenlohn für das Beseitigen von Unrat tritt man in Mali keinen Flüchtlingsstrom los. Was vom politischen Wollen also bleibt, ist blankes Kalkül, das der Kanzler dem Bündnispartner offenkundig nicht alleine überlassen möchte.

So eine Politik bleibt auf Dauer nicht ohne Folgen für das Land. Sie hat mit vernünftiger Begrenzung und Steuerung des Zuzugs nur noch wenig gemein. Sie entkoppelt sich von der Wirklichkeit und braucht kein Zahlenwerk mehr. Mit den permanenten Abschreckungsgesten wird eine Kulisse diffuser Gefährdung und Bedrohung aufgespannt. Das macht neurotisch, stärkt an beiden Polen die Radikalen, die zu viel Verständigung nicht mögen, und vergiftet das Zusammenleben. Das Land bekommt so nach außen etwas Abweisendes. Das wird auch die Erwünschten, die den Wohlstand sichern helfen, fernhalten. Sie werden ein Land, das Ideologie geworden ist, nicht anziehend finden.