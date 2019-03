Facebook

Heute ist ein prächtiger Tag zum Radfahren. Tausende werden ihre Renn-Mountain- und E-Bikes aus Keller oder Garagen holen. Viele werden den Drahtesel abends wieder in den Stall stellen und rasten lassen – bis zum nächsten Ausflug.

Schade! Ist doch das Rad weit mehr als Sport- und Freizeitgerät. Es ist das ökologischste, flexibelste, gesündeste Verkehrsmittel, das wir haben. In Graz begreifen das schon viele. Fast jeder fünfte Weg wird strampelnd zurückgelegt, bisher der höchste Wert. Obwohl die Stadt bei Investitionen in Radinfrastruktur mehrere Gänge zulegen müsste. Steiermarkweit sind’s nur sechs Prozent aller Wege. Hier ist viel Freiland und wenig Rad am Weg.

Amsterdam zeigt’s vor. Mit einem Radwegnetz und Garagen für Drahtesel hat man den Anteil der Radler auf fast 60 Prozent raufgeschraubt. Kopenhagen, Weltführer der innovativen Radstädte, hat in zehn Jahren 134 Millionen Euro in die Infrastruktur gesteckt. Radhighways binden die Peripherie an.

Menschen steigen um! Und verringert sich der Autoanteil, erhöht sich die Lebensqualität. Aber Politiker in Stadt und Land werden kräftiger in die Pedale treten müssen, um die Steiermark auf dem Radweg auf die Überholspur zu bringen!