Theresa May verdient Respekt, nicht Häme

Und was jetzt? Wie Schnee in der Frühlingssonne schmilzt dies- und jenseits des Ärmelkanals die Hoffnung auf eine einvernehmliche Scheidung von Vereinigtem Königreich und EU dahin, nachdem das britische Unterhaus zum dritten Mal den von Theresa May mit der Europäischen Union ausgehandelten Deal abgeschmettert und ihm damit wohl den Gnadenstoß versetzt hat. Ist ein harter Brexit am 12. April nunmehr unvermeidlich? Oder kommt es zu einer langen Verschiebung des Austritts samt zähneknirschender Teilnahme der Briten an der Europawahl? Das ist ungewiss.