72 Millionen Euro pro Jahr schießt der Bund für den Ausbau des Wiener U-Bahn-Netzes zu. Die Landeshauptstädte schauen bei Nahverkehrsprojekten oft genug durch die Finger, ohne überhaupt einen Cent zu sehen. Nun will Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) jährlich einen Fördertopf in dieser Höhe für andere Ballungszentren in Österreich zur Verfügung stellen, um innovative Öffi-Konzepte zu unterstützen.