Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kürzlich las ich das Ergebnis einer Studie, der zufolge immer mehr Menschen unter Stress und Erschöpfungszuständen leiden, die schließlich ein Burnout auslösen. Sie erleben ihren beruflichen Alltag so belastend, dass sie keine Zeit mehr für sich haben. Die ständige Erreichbarkeit am Handy lässt sie nie zur Ruhe kommen. Viele Kinder erleben ihre Eltern überfordert und ausgelaugt. Ihre Hektik überträgt sich auch auf ihren Nachwuchs.



Ich kann mich nicht erinnern, meinen Vater ein Mal in Eile gesehen zu haben. Nie lief er eine Stiege hinauf oder hinunter. Und obwohl er zahlreiche öffentliche Termine wahrnehmen musste, machte er auf mich stets den Eindruck, ausreichend Zeit zu haben.

Er arbeitete viel, aber Stress hatte er nicht. Er verkörperte eine Welt der Langsamkeit und Sicherheit. Seine Ruhe und Gesetztheit hatten etwas Unveränderliches.