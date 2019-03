Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch immer Afrika, Südkenia. „Mir geht es so gut“, jauchzt Selima. „Ich lebe in Frieden, habe einen guten Job und ich habe eine Familie.“ Gemeint sind damit drei Kinder, 22, 15 und 13 Jahre jung. Zwei Mädchen, ein Bub. Kein Mann, der hat sich vor ein paar Jahren eine Jüngere geholt. Er zahlt keinen Cent für die Kinder. Selima erhält sie allein, sie ist Haushälterin einer kleinen Cottage-Anlage.



Selima ist vierzig, gut gekleidet und recht hübsch. Und eben glücklich. Mit umgerechnet etwa 180 Euro pro Monat, einem für Kenia recht gutem Gehalt, kommt sie irgendwie aus. Ihre Wohnstätte besteht aus zwei winzigen Zimmern mit einem Sofa und einem Bett, es gibt Strom, aber kein Fließwasser. Für das Gemeinschaftsbad muss sie das Wasser selbst mitbringen, für die Toilette ebenso. – Aber in jedem zweiten Satz sagt sie „Hakuna matata“ – Alles in Ordnung.



Denn sie hat Familie. Das ist in weiten Teilen Afrikas identitätsstiftend und nebenbei die einzige Garantie, im Alter nicht zu verhungern. Eine Art Pension bekommen in Kenia nur Staatsangestellte. Für alle anderen ist Altersversorgung Privatsache. Family-Business. Das ist nicht zuletzt ein Grund dafür, dass es so wenige schaffen, ein eigenes kleines Vermögen zu bilden. Alles Geld geht von wenigen Händen in viele Münder.

In den hiesigen Zeitungen, übrigens gut gemachte voluminöse Blätter, studiere ich ganz gerne die Traueranzeigen. Sie erscheinen in der schönen Rubrik „Transision“ – Übergang.



Sie dokumentieren die Zahl an Verwandten und Freunden, die die Verblichenen zu Lebzeiten hatten. Ruth Kabiti Mworia bringt es auf beeindruckende 47 Trauernde. Zum frühen Tod des jungen Captain Mwanza Mutava finden sich unglaubliche 88 Kondolenten.

Vielleicht ist das etwas, das sich das entsolidarisierte Europa von Afrika abschauen könnte.