Eierlikör auf Reisen

Ich soll, ruft Dörtchen noch kurz vor meiner Anreise an, bitte nur ja nicht auf den Eierlikör vergessen.

Dort, wo sie jetzt wohnt, gibt es den nämlich nicht, und zu Ehren der unverheirateten Tanten unserer Jugend, die natürlich und überhaupt nie echten Alkohol, sondern stets nur Nervenstärkung zu sich genommen haben, (das dafür wie die Haubitzen), hat die lustige kleine Frauenreiserunde, der ich angehöre, im Urlaub einmal eine Runde Eierlikör gehoben.



Als Gag, aber seither ist das an uns hängen geblieben, zu jedem Urlaub gehört der Eierlikör jetzt einfach fix dazu.

Das könnte wohl auch daran liegen, dass drei von uns Sechsen jetzt auch unverheiratete Tanten sind.



Jedenfalls habe ich festgestellt, dass man im Duty-free-Shop einen totalen Coolnessverlust empfindet, wenn man unter lauter Menschen an der Kasse steht, die schicke Gins und teure Whiskeys erwerben, und selber stellt man einen Eierlikör aufs Transportband.

Wer der Welt so schlechten Geschmack beweist, wird, so sagt es Käti immer, als Trinker ja nicht mehr ernst genommen.



Andererseits werden wir heute Abend zu sechst auf der Strandhausterrasse sitzen und genüsslichst unseren Eierlikör süffeln.

Und zwar, jawollja, aus Eierbechern. Weil wir haben vielleicht einen schlechten Geschmack, aber dafür jede Menge Stil.