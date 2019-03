Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach dem in seiner Aufmachung etwas reißerischen, inhaltlich aber einwandfreien Auftakt mit Michael Fleischhacker in der Vorwoche war am Mittwoch Gundula Geiginger als Gastgeberin des neuen Politikformats „Factum“ an der Reihe.