Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jetzt sind es noch 18 Tage, bis das TV-Ereignis des Jahres anfängt. In der Nacht auf 15. April startet die letzte Staffel „Game of Thrones“ und wer sich zur Vorbereitung auf das Spektakel noch einmal alle 67 Folgen anschauen möchte, sollte besser sofort anfangen. Drei bis vier Folgen pro Tag müssen dafür absolviert werden.



Gemessen an der Episodenlänge von knapp unter einer Stunde entspräche das recht genau jenem Pensum, das Frau und Herr Österreicher täglich vor dem TV absitzen. Die Messungen differieren zwar ein wenig, aber Konsumenten sehen im Schnitt tatsächlich in etwa drei bis vier Stunden fern. Wenn man das hochrechnet, wird es bizarr. Vier Stunden, das sind 28 Stunden pro Woche, beinahe 1500 Stunden pro Jahr. Auf eine Lebensspanne gerechnet wären das mehr als 100.000 Stunden, was wiederum elf Jahre sind. Elf Jahre vor dem Bildschirm. Dabei handelt es sich nicht um Fernseh-Junkies, wohlgemerkt, sondern um den statistischen Schnitt.



Das „Game of Thrones“ ist gut und schön. Aber angesichts solcher Zahlen wird man mit einem Serien-Marathon vielleicht vorsichtiger. Denn dessen größte Gefahr ist nicht, dass man die Starks, Tyrells und Lannisters irgendwann nicht mehr auseinanderhalten kann, sondern, dass das Leben unbemerkt an einem vorbeirauscht.