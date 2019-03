Facebook

Das wird sich schon einpendeln, ist ein beliebtes Verbal-Hausmittel, um so etwas wie Hoffnung zu erzeugen. Man lässt also die Zeit für sich arbeiten und da merkt man schnell wieder, wie sehr man an der Zeit hängt. Möglicherweise ist es aber auch umgekehrt: Vielleicht hängt sie auch an einem, man weiß es nicht genau. Nicht einmal zum Kuckuck kann man sie wünschen, denn mit der Kuckucksuhr hat die Zeit das Feld schon für sich reklamiert.