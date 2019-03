Facebook

Eigentlich trällerten ja Hippies Pete Seegers Kultsong „Where have all the Flowers gone?“, um gegen den Krieg anzusingen. Heute ist die Frage "Sag mir wo die Bienen sind. Wo sind sie geblieben?" für uns in ganz anderem Kontext zur Überlebensfrage geworden. Längst hat ein massives Insektensterben eingesetzt. Verschwinden Bienen, Falter und Co, gibt es keine Bestäubung mehr, sind landwirtschaftliche Erträge

bedroht.