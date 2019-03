Warum ein "Stopp" der Herztransplantationen alternativlos war

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verunsicherung und Betroffenheit machten sich am LKH-Uniklinikum Graz breit: bei den Patienten genauso wie bei Ärzten und in der Pflege.

Mehrere Fälle an der Herzchirurgie, die noch zu klären sein werden, führten zu einer unerträglichen Situation, die Gift für das Vertrauen der Patienten ist.