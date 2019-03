Facebook

Es ist wieder soweit. Ab heute werden 7000 Volksschülerinnen und Schüler für eine internationale Mathematikstudie (TIMSS) getestet. Was Eltern nicht beunruhigt. Im Gegensatz zu den Noten im Semesterzeugnis. Da seien, erzählen Volksschullehrerinnen, manche Eltern regelrecht angstbesessen, wenn sie nur das kleinste Risiko erkennen, dass der Weg in die AHS wegen einer schlechten Note verbarrikadiert sein könnte. Der Druck, der da auf Lehrerinnen lastet, soll ja nun künftig durch Tests ein wenig abgefangen werden. Solche Überprüfungen der Leistungen finden zwar schon seit Jahren auch als Rückmeldung der Lehrer über ihren Unterricht statt, sollen aber künftig verpflichtend sein und als zusätzliche Grundlage für den weiteren Schulweg dienen. Das neue Schreckgespenst vieler Eltern heißt also IKPM – die informelle Kompetenz- und Potentialmessung, die in knapp einstündigen Mathematik- und Lesetests Fähigkeiten und Talente der Kinder erforschen soll. Womit nicht nur Noten bzw. das Zeugnis für den weiteren Schulweg ausschlaggebend sein werden.