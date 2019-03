Facebook

Über ein Jahr und zehn Monate hatten sich die Untersuchungen des Sonderermittlers Robert Mueller zu einer gewaltigen Blase aufgestaut, die beim Platzen den US-Präsidenten und seine Vertrauten als überführte Kriminelle aus dem Weißen Haus spülen sollte. So hatten es sich Teile der amerikanischen Medien und Opposition vorgestellt. Doch dann zischte es am Wochenende nur leise und die Blase war wirkungslos verpufft. Seither stehen die Demokraten belämmert in der Ecke und suchen nach einer Erklärung für das Fiasko. Donald Trump lässt sich feiern, als hätte er mit eigenen Händen die schwarzen Wolken weggezogen, und alle klatschten nun für den blauen Himmel. Die Vorwürfe gegen Trump und sein Team wegen möglicher Wahlmanipulation durch eine Zusammenarbeit mit Russland und anschließender Behinderung der Justiz haben sich in Luft aufgelöst – wie die Wolken über dem Weißen Haus.