Innenminister Herbert Kickl will die Bezahlung gemeinnütziger Arbeit von Asylwerbern landesweit mit 1,5 Euro pro Stunde deckeln. Dann, so argumentiert er, erhielten sie nicht mehr als Zivildiener. Für Kickl vereint dieses Thema eine Vielzahl von Vorzügen: Es freut seine Anhänger, ärgert seine Gegner, kostet nichts und hält sein politisches Leitmotiv in der Diskussion.