Abzug in Syrien Die Terrormiliz IS ist noch lange nicht besiegt

Das sogenannte „Islamische Kalifat“ liegt in Trümmern, doch die Terrormiliz IS ist deshalb noch lange nicht besiegt.

Abzug in Syrien

Die westlichen Hauptstädte sparten nicht mit großen Worten. Von einem „historischen Meilenstein“ sprach die britische Premierministerin Theresa May. US-Präsident Donald Trump schwor, die Vereinigten Staaten würden so lange gegen die Terroristen kämpfen, bis diese völlig vernichtet seien. Zumindest deren „Islamisches Kalifat“ liegt seit dem Wochenende in Schutt und Asche.