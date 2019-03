Facebook

Erstmals gibt es eine Hitliste der steirischen Vornamen seit 1910 © Stock Adobe

Wie sieht es eigentlich mit Ihrem (oder Ihren) Vornamen aus. Passt er zu

Ihnen? Sind sie zufrieden oder hadern Sie damit?



Es ist so: Eltern wählen – mehr oder weniger überlegt – für ihre Sprösslinge Namen aus, die ihnen gefallen, die gerade in Mode sind, einen besonderen Bezug zum eigenen Leben haben. Und der Nachwuchs muss damit leben. Egal, ob der Zeit- oder ein Filmstempel draufpickt (wie viele Kevins hat ein einzelner, damals allein zu Haus, weltweit nach sich gezogen ...?), ob ausgefallen oder konservativ, ob geliebt oder gehasst ...



Derzeit haben ja Anna und Maximilian in der Steiermark die Stupsnasen vorn, in den 2000ern sind es Lena und Lukas gewesen, in den 1990ern Julia und Michael.



Das weiß man. Seit den 80er-Jahren gibt’s in Österreich Vornamen-Hitlisten, statistisch hinterlegt.



Wie aber ist es früher gewesen? Vor Kevin & Co.? Steirische Landesstatistiker haben es erstmals herausgefiltert – 100 Jahre zurück! Und Faszinierendes zutage getragen. Denn Vornamen sind nicht nur ein Stück persönlicher Identität. Sondern auch ein Spiegel der Zeit, in der sie vergeben worden sind. Neugierig? Dann werfen Sie mit uns einen Blick hinein.