Falls es sich noch nicht herumgesprochen hat: Großbritannien will aus der EU austreten. Der Beschluss ist vor fast drei Jahren gefallen, seither hat man sich im Unterhaus auf genau nichts einigen können. Den Ton gibt – notgedrungen – Brüssel an, in der Nacht auf gestern ein weiteres Mal. Theresa May bat um Verschiebung des Austrittstermins und hatte wie gewohnt keinen weiteren Plan vorzubringen.